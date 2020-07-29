Евгений Пригожин указал на опасные последствия принятия закона о "наливайках"

Закон о "наливайках" в Петербурге вызвал широкий резонанс. Проект запрещает работу мини-баров площадью менее 50 кв.м., расположенных в жилых домах. Известный в прошлом ресторатор Евгений Пригожин высказал свое мнение по этому поводу.

Ресторанная отрасль во всем мире оказалась одной из наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса. Проблема ресторанного бизнеса начала решаться месяц назад, когда эпидемиологические условия позволили открыть свои двери летним верандам. Однако петербургских рестораторов ждало еще одно испытание. Речь идет о нашумевшем законе о "наливайках".

Законопроект был принят ЗакСом Петербурга в сложный для предпринимателей период и вызвал широкий общественный резонанс. Под новые правила попали не только рюмочные, но и солидные авторские заведения, передают "Невские новости".

Глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин сообщил, что данный документ является неподготовленным и вредным для Петербурга. По его мнению, закон требует серьезной доработки и пересмотра.

Закон, по мнению Пригожина, принят в самое неподходящее время. Ресторатор заявил, что решение ЗакСа "бьет" по одной из самых традиционных отраслей малого бизнеса Северной столицы.

"Как представитель бизнеса я считаю, что этот документ является неподготовленным и вредным для города, который требует серьезной доработки и пересмотра. В Законодательном собрании Петербурга этот закон приняли в самом жестком варианте и в самое неподходящее время, когда малый бизнес только начинает восстанавливаться после пандемии. В то время, как правительство пытается поддержать малый бизнес субсидиями, ЗакС бьет по одной из самых традиционных и креативных отраслей малого бизнеса нашего города. Умертвляя не только их, но и посылая тревожный сигнал остальному бизнес-сообществу о том, что правила игры могут в любой момент быть поменяны", - заявил Пригожин.

Известно, что новый закон вступит в силу 1 января 2021 года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился создать специальную рабочую группу, чтобы доработать этот документ. Ее задача — найти решение, которое устроит и жителей многоквартирных домов, и добросовестных предпринимателей.