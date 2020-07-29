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11:47   29 Июля 2020
Политика

Предварительное заседание по уголовному делу Ефремова состоится 30 июля

Предварительное заседание по уголовному делу Ефремова состоится 30 июля

Пресненский суд Москвы перенес дату предварительного слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 30 июля.

Заседание по делу Ефремова должно было состояться 29 июля. Предположительно, предварительное слушание перенесено из-за отсутствия представителя защиты актера, адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев ранее направлял в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, так как сейчас он находится в командировке, пишет ТАСС.

Ефремов стал участником смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Москве. Актер, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сообщил, что семья погибшего не примет от актера извинения и материальную помощь.

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Автор: Яна Либерман
#суд #ефремов #пашаев

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