Предварительное заседание по уголовному делу Ефремова состоится 30 июля

Пресненский суд Москвы перенес дату предварительного слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 30 июля.

Заседание по делу Ефремова должно было состояться 29 июля. Предположительно, предварительное слушание перенесено из-за отсутствия представителя защиты актера, адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев ранее направлял в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, так как сейчас он находится в командировке, пишет ТАСС.

Ефремов стал участником смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Москве. Актер, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сообщил, что семья погибшего не примет от актера извинения и материальную помощь.