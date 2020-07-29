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11:34   29 Июля 2020
Политика

Григорьев и Брод прокомментировали предстоящий единый день голосования в РФ

Григорьев и Брод прокомментировали предстоящий единый день голосования в РФ

Онлайн-конференция, посвященная единому дню голосования в РФ, который пройдет в сентябре 2020 года, проходит в ТАСС.

По словам главы Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, предстоящие выборы состоятся в 18 российских регионах. На сегодняшний день свои кандидатуры выдвинули 147 граждан. В прошлых выборах приняли участие 122 человека, рост заинтересованности граждан является очевидным, отметил Григорьев.

Также в мероприятии принял участие член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он подчеркнул, что эксперты по мониторингу активно посещают регионы, встречаются с местными ОП и запрашивают необходимую информацию в избиркомах. Брод поделился результатами опроса ВЦИОМ относительно удобства прошедшего голосования по Конституции. Свыше 85% респондентов посчитали состоявшееся волеизъявление комфортным, пишет ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#единый день голосования #григорьев #брод

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