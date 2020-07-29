Сбербанк намерен завладеть контрольным пакетом акций Rambler Group

Сбербанк России инвестирует в Rambler Group дополнительные средства объемом в 2 млрд рублей, увеличив свою долю до 55%. Вложение будет направлено на укрепление лидирующих позиций Rambler Group в сфере онлайн-медиа, сообщается в пресс-релизе банка.

Общая доля будет увеличена за счет выкупа казначейской доли в размере 6,95%, которая ранее принадлежала финансовому инвестору Era Capital и была выкуплена Rambler Group. Также Сбербанк выкупит 1,5% доли у компании A&NN.

Сбербанк намерен вывести проекты Rambler Group на новый уровень и обеспечить их ускоренное технологическое развитие, сообщила Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа ПАО Сбербанк.

За счет привлечения дополнительного финансирования и усиления синергий со Сбербанком значительно вырастут рыночные доли проектов Rambler Group, отметил гендиректор компании Рафаэль Абрамян.