Обстоятельства гибели российских журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Виновные в убийстве трех журналистов из России в Центральноафриканской Республике до сих пор не установлены.

Как заявил РИА Новости посол РФ в африканском государстве Владимир Титоренко, местные правоохранители продолжают расследование дела.

В июле 2018 года в ЦАР от рук неизвестных погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они находились в стране по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. Следственный комитет РФ в настоящее время расследует уголовное дело по статье "Убийство".

Федеральное агентство новостей летом прошлого года представило расследование в двух частях, в котором рассказывается, кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР. Так, выяснилось, что перед отправкой россиян в ЦАР заказчик их поездки Михаил Ходорковский установил тесные контакты со спецслужбами Франции и представителями государственных СМИ. Маршрут корреспондентом строился на основании публикаций, которыми их снабжал руководитель ЦАР Андрей Коняхин. Позже стало известно, что материалы были сфабрикованными.