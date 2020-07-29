Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга завели уголовное дело против гражданина Таджикистана Идибека Камилова по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Согласно источнику телеканала RT, задержанный предложил своему земляку Нурмухаммаду Нурматову за деньги отправиться в Сирию в поддержку террористов ИГ. Камилов проживал в Северной столице со своими товарищами, их также задержали по подозрению в причастности к террористической группировке.

По словам источника, задержанные планировали перед выездом в Сирию совершить разбойное нападение на российских полицейских. Таким образом граждане таджикистана намеревались "дать присягу" сирийским террористам.