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11:10   29 Июля 2020
Общество

Ефремов не предлагал родственникам погибшего Захарова денежную компенсацию

Ефремов не предлагал родственникам погибшего Захарова денежную компенсацию

Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего в ДТП. Об этом сообщила его адвокат.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Обвиняемый все это время находился под домашним арестом. От общения с представителями СМИ он отказался.

8 июня в центре Москвы Ефремов спровоцировал ДТП. В результате столкновения автомобилей на встречной полосе погиб человек. Как показала экспертиза, актер в момент ДТП был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами для лишения свободы виновника аварии на срок до 12 лет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #деньги #ефремов

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