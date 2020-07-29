Ефремов не предлагал родственникам погибшего Захарова денежную компенсацию

Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего в ДТП. Об этом сообщила его адвокат.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Обвиняемый все это время находился под домашним арестом. От общения с представителями СМИ он отказался.

8 июня в центре Москвы Ефремов спровоцировал ДТП. В результате столкновения автомобилей на встречной полосе погиб человек. Как показала экспертиза, актер в момент ДТП был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами для лишения свободы виновника аварии на срок до 12 лет.