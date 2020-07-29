Оперштаб: в России за сутки зарегистрировано 5475 новых случаев коронавируса

Число россиян с положительными результатами теста на COVID-19 достигло 828 990, за последние сутки подтверждены 5475 новых случаев, информирует оперштаб.

Выписаны из больниц за все время с начала пандемии нового коронавируса 620 333 пациента, по сравнению с предыдущим днем число выздоровевших увеличилось на 8116 человек. Скончались от осложнений в общей сложности 13 673 человека, из них 169 — за сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в стране продолжил снижаться и сейчас находится на отметке 0,95. Полная информация о развитии ситуации доступна на портале стопкоронавирус.рф.