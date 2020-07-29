«Посейдоны» подрывают уверенность генералов США

Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк заявил, что американское командование озабочено ракетным вооружением России и Китая. Вкупе с подводными лодками, защищенными от обнаружения, оно представляет наивысшую опасность для оборонных сил страны, подчеркнул он.

«За 32 года службы я никогда не видел такого стратегического и динамичного вызова национальной безопасности США, как сегодня», — отметил рост боевой мощи потенциальных соперников генерал.

Руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа, военный эксперт Анатолий Цыганок объяснил, что американцев беспокоят российские ядерные торпеды.

«Американцы очень боятся наших "Посейдонов", это для них самое главное сейчас. И безопасность США, о которой говорит Ван Херк, также напрямую зависит от них, потому что основные силы американцев располагаются на побережье», — заявил специалист.

Торпеды «Посейдон» являются серьезной угрозой для США. На первое место здесь выходит подлодка «Хабаровск», которая станет первым штатным носителем ядерных снарядов. Журналисты Forbes уже называли ее главной субмариной десятилетия.

«Это будет главная субмарина 2020-х годов, так как она поступит на вооружение к изобретательному и сильному противнику. Другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное, но они определенно захотят что-то ей противопоставить».

Если «Хабаровск» выстрелит беспилотной торпедой «Посейдон» по вероятному противнику, остановить ее будет невозможно. Со скоростью около 200 километров в час снаряд ударит по береговой линии неприятеля, неся за собой масштабное радиоактивное заражение радиусом полторы тысячи километров. За торпедой последует искусственное мегацунами, накрывающее прибрежные города волной высотой до полукилометра.

Ряд американских экспертов считает, что Россия «не осмелится» применить «Посейдон». Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил в комментарии «Политике Сегодня», что ядерная торпеда разработана и принята на вооружение, прежде всего, в целях предупреждения гипотетической военной агрессии.

«Дело в том, что "Посейдон" не является оружием первого удара, это оружие возмездия. Россия будет его применять только в том случае, если подвергнется атаке со стороны вероятного противника. <…> Если США нанесут удар по нашей стране, то "Посейдон" пойдет к их берегам, а возможности остановить снаряд у них нет», - сказал эксперт.

Предполагается, что подводная лодка «Хабаровск» сможет нести на борту сразу шесть «Посейдонов». Спуск субмарины на воду ожидается до конца этого года. Ранее генерал Ван Херк заявлял, что США сталкиваются с «серьезными проблемами», когда пытаются отследить российские подлодки.