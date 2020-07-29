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10:53   29 Июля 2020
Происшествия

Адвокат одного из фигурантов дела "Нового величия" умер на рабочем месте в Москве

Адвокат одного из фигурантов дела "Нового величия" умер на рабочем месте в Москве

Тело 37-летнего Ивана Сустина нашли в помещении адвокатской конторы на улице Тверской в Москве. Причину смерти установит экспертиза. Сустин защищал интересы одного из фигурантов уголовного дела о создании экстремистского сообщества "Новое величие".

Адвокат Иван Сустин умер в Москве. Его тело нашли коллеги прямо на рабочем месте: в кабинете адвокатской конторы на улице Тверской в центре Москвы. Подробности публикует РЕН ТВ. Причина внезапной смерти 37-летнего юриста неизвестна. Ее установит судмедэкспертиза.

Сустин защищал интересы Павла Ребровского — одного из фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества "Новое величие", члены которого планировали захватить власть в стране путем госпереворота.

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Автор: Яна Либерман
#москва #адвокат #умер #новое величие #Сустин

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