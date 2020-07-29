Адвокат одного из фигурантов дела "Нового величия" умер на рабочем месте в Москве

Тело 37-летнего Ивана Сустина нашли в помещении адвокатской конторы на улице Тверской в Москве. Причину смерти установит экспертиза. Сустин защищал интересы одного из фигурантов уголовного дела о создании экстремистского сообщества "Новое величие".

Адвокат Иван Сустин умер в Москве. Его тело нашли коллеги прямо на рабочем месте: в кабинете адвокатской конторы на улице Тверской в центре Москвы. Подробности публикует РЕН ТВ. Причина внезапной смерти 37-летнего юриста неизвестна. Ее установит судмедэкспертиза.

Сустин защищал интересы Павла Ребровского — одного из фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества "Новое величие", члены которого планировали захватить власть в стране путем госпереворота.