Регистрация вакцины от коронавируса Центра Гамалеи ожидается в августе

Регистрация вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты Центра имени Гамалеи, ожидается с 10 по 12 августа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, после этого потребуется от пяти до семи дней, чтобы провести проверку препарата в Росздравнадзоре. В итоге 15 августа российская вакцина уже может отправиться в гражданский оборот.

В настоящее время в 17 российских научных организациях разрабатывают сразу 26 вариантов вакцины от COVID-19.