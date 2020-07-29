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10:44   29 Июля 2020
Общество

Регистрация вакцины от коронавируса Центра Гамалеи ожидается в августе

Регистрация вакцины от коронавируса Центра Гамалеи ожидается в августе

Регистрация вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты Центра имени Гамалеи, ожидается с 10 по 12 августа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, после этого потребуется от пяти до семи дней, чтобы провести проверку препарата в Росздравнадзоре. В итоге 15 августа российская вакцина уже может отправиться в гражданский оборот.

В настоящее время в 17 российских научных организациях разрабатывают сразу 26 вариантов вакцины от COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#вакцина #коронавирус #центр гамалеи

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