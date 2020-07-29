Ростуризм обозначил условия получения кешбэка при покупке путевок

Российские туроператоры намерены возвращать путешественникам кешбэк только при покупке билетов в онлайн-режиме, следует из сообщения Ростуризма.

Туристы смогут рассчитывать на кешбэк от покупки билетов с 20 августа, однако гости республик Алтай и Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, а также Севастополя и Калинградской области смогут получить государственную субсидию за покупку туров уже с 1 августа.

Россия закрыла границы от иностранных туристов в марте из-за пандемии коронавируса в мире. Уже в начале лета некоторые российские курорты частично возобновили деятельность и открыли туристический сезон.