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Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

 Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

 TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

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 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

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10:41   29 Июля 2020
Общество

Ростуризм обозначил условия получения кешбэка при покупке путевок

Ростуризм обозначил условия получения кешбэка при покупке путевок

Российские туроператоры намерены возвращать путешественникам кешбэк только при покупке билетов в онлайн-режиме, следует из сообщения Ростуризма.

Туристы смогут рассчитывать на кешбэк от покупки билетов с 20 августа, однако гости республик Алтай и Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, а также Севастополя и Калинградской области смогут получить государственную субсидию за покупку туров уже с 1 августа.

Россия закрыла границы от иностранных туристов в марте из-за пандемии коронавируса в мире. Уже в начале лета некоторые российские курорты частично возобновили деятельность и открыли туристический сезон.

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Автор: Кристина Мокроусова
#билеты #ростуризм #кешбэк

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