Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

МИД России отклонил без рассмотрения украинскую ноту протеста касательно проведенного парада в честь Дня ВМФ РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило получение украинской ноты протеста, которая касалась проведенного парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. Также сообщается, что после этого данная нота была возвращена отправителю без рассмотрения. МИД России указал, что такое обращение уже было рассмотрено ранее, и РФ вправе устраивать любые празднества на своей территории без консультаций с иностранными государствами.