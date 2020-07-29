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Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

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10:40   29 Июля 2020
Политика

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

МИД России отклонил без рассмотрения украинскую ноту протеста касательно проведенного парада в честь Дня ВМФ РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило получение украинской ноты протеста, которая касалась проведенного парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. Также сообщается, что после этого данная нота была возвращена отправителю без рассмотрения. МИД России указал, что такое обращение уже было рассмотрено ранее, и РФ вправе устраивать любые празднества на своей территории без консультаций с иностранными государствами.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #севастополь #День ВМФ РФ

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