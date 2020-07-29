Ефремов отправился на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов выехал в Пресненский суд Москвы, где сегодня состоится первое слушание по уголовному делу о смертельной аварии, которую он устроил в начале июня. Заседание пройдет в закрытом режиме. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова повезли в Пресненский суд Москвы. Сегодня там пройдет первое заседание в рамках уголовного дела о смертельной аварии, виновником которой стал актер. Журналистов в зал суда не допустят: процесс будет закрытым. При выходе из дома Ефремов традиционно проигнорировал вопросы журналистов.

Смертельное ДТП, в котором обвиняют актера, произошло поздним вечером 8 июня на Садовом кольце Москвы. Внедорожник с пьяным Ефремовым за рулем вылетел на встречную полосу, где протаранил фургон службы доставки. Его водитель Сергей Захаров умер следующим утром от ран и кровопотери.

В крови артиста нашли не только алкоголь, но и следы кокаина. Теперь Ефремову грозит до 12 лет колонии. Сразу после аварии за него вступились многочисленные друзья из творческой элиты страны, они защищали артиста, требовали к нему снисхождения.

Но существуют и иные мнения. К примеру, известный российский тележурналист Владимир Познер заявил, что актера не за что жалеть, и потребовал справедливого суда над ним.