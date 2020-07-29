TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

Группа американских сенаторов-республиканцев обратилась в администрацию главы США Дональда Трампа с просьбой оценить риск вмешательства Китая в президентские выборы с помощью приложения TikTok. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Сенаторы во вторник направили письмо главам Национальной разведки США, ФБР и министерства внутренней безопасности. Авторы документа указали на предполагаемые случаи цензуры в TikTok. Они отметили якобы имевшие место попытки властей Китая использовать приложение с целью манипулирования политическими дискуссиями, пишет ТАСС.

Законодатели поинтересовались возможностью введения санкций против китайской компании-разработчика приложения Byte Dance. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что распространяемая Соединенными Штатами информация о вредоносности TikTok не соответствует действительности.

Телеканал "360" сообщал, что конгрессмены США выступили за запрет TikTok для госорганов.