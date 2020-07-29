Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

 Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

 TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

 Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

 TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
10:09   29 Июля 2020
Политика

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

Группа американских сенаторов-республиканцев обратилась в администрацию главы США Дональда Трампа с просьбой оценить риск вмешательства Китая в президентские выборы с помощью приложения TikTok. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Сенаторы во вторник направили письмо главам Национальной разведки США, ФБР и министерства внутренней безопасности. Авторы документа указали на предполагаемые случаи цензуры в TikTok. Они отметили якобы имевшие место попытки властей Китая использовать приложение с целью манипулирования политическими дискуссиями, пишет ТАСС.

Законодатели поинтересовались возможностью введения санкций против китайской компании-разработчика приложения Byte Dance. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что распространяемая Соединенными Штатами информация о вредоносности TikTok не соответствует действительности.

Телеканал "360" сообщал, что конгрессмены США выступили за запрет TikTok для госорганов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #китай #TikTok

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...