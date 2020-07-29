Минпромторг может ввести обязательную установку алкозамков на автомобили в РФ

Программа по массовому внедрению алкозамков может быть разработана Минпромторгом РФ до конца этого года. Автопроизводители в скором времени могут добавить эту опцию в автомобили.

Этот прибор блокирует зажигание автомобиля в случае, если в выдохе водителя обнаружится алкоголь. Это устройство получит статус "средство измерения" и будет регулярно проходить проверку приборов. У этого нововведения уже есть противники, так как при посадке в автомобиль на тестер может подышать любой человек, а управлять им может водитель в алкогольном опьянении. Об этом в материале РИА Новости.