Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

 Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

 TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

Обстоятельства гибели российский журналистов в ЦАР продолжат расследовать

 Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании ИГ
Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

Украинская нота протеста в связи с парадом ВМФ РФ в Севастополе была отклонена МИД России

 TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года

TikTok: сенаторы США нашли очередное "вмешательство" в выборы президента 2020 года
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
10:03   29 Июля 2020
Общество

Минпромторг может ввести обязательную установку алкозамков на автомобили в РФ

Минпромторг может ввести обязательную установку алкозамков на автомобили в РФ

Программа по массовому внедрению алкозамков может быть разработана Минпромторгом РФ до конца этого года. Автопроизводители в скором времени могут добавить эту опцию в автомобили.

Этот прибор блокирует зажигание автомобиля в случае, если в выдохе водителя обнаружится алкоголь. Это устройство получит статус "средство измерения" и будет регулярно проходить проверку приборов. У этого нововведения уже есть противники, так как при посадке в автомобиль на тестер может подышать любой человек, а управлять им может водитель в алкогольном опьянении. Об этом в материале РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#алкоголь #автомобиль #тест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...