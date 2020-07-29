Как Черноморский флот выгнал из Севастополя украинского гетмана

Власти Украины пожаловались в ООН на Россию. Севастопольский парад в день ВМФ Киев счел «очередным нарушением РФ норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН и законодательства Украины». Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в обращении к Генсеку ООН охарактеризовал событие, как «сознательные шаги», направленные на эскалацию напряженности в российско-украинских отношениях.

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины», — сказано в обращении Кислицы.

История российского флота неотделима от Севастополя, и отсутствие парада в Крыму 26 июля было бы, как минимум, странным. Черноморский флот основан по указу императрицы Екатерины II в 1783 году после присоединения к Российской империи Крыма. В тот год 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, где империя и основала Севастополь.

Корни сложных российско-украинских отношений в Крыму «Политика Сегодня» обсудила с военным специалистом, публицистом и автором научно-популярных книг Александром Широкорадом. Он отметил, что исторический спор о принадлежности полуострова начался задолго до событий 2014 года: в разные периоды киевские власти пытались украинизировать Крым самыми незаурядными способами.

«Дело в том, что Севастополь со времен присоединения Крыма был главной базой. Адмирал Федот Клокачев создал в 1783 году Азовскую флотилию, когда еще и флота Черноморского не было. Клокачев привел в Ахтиарскую бухту [из Керчи, где располагалась главная база российской флотилии] корабли черноморского флота. В Севастополе тогда ничего не было, кроме нескольких деревушек в глубине бухты. Рассказы же киевских историков о том, что якобы Севастополь в XVI веке и начале XVII был базой моряков украинского флота, то есть казаков запорожских, которые там якобы делали свои базы, особенно во времена Петра Сагайдачного [гетман Войска Запорожского, организатор казачьих походов против Русского царства на стороне Речи Посполитой)] — это попросту говоря, буйная фантазия», — рассказал Широкорад.

Фантазии украинских историков Киев попытался укоренить в Крыму. В Севастополе в 2008 году гетману Сагайдачному поставили памятник, который называли «танцующий гетман». Монумент охраняла милиция, но в апреле 2014 года символ «украинского Севастополя» сняли с постамента из-за несоответствия духу и истории Крыма. Вторую жизнь статуе подарили в Харькове.

В поздней истории Большой Севастополь упоминался как собирательное название самого города и его спутников: Балаклавы, Инкермана и поселка Качу. Они никогда полностью не принадлежали Украине во времена СССР, объясняет историк, а находились в союзном подчинении.

«Формально, на карте, красились они тем же цветом, что и Украинская ССР, но подчинение было союзное. Без специального разрешения в Севастополь ни одного жителя Крыма не пропускали. На границе большого Севастополя, а там была действительно граница (она охранялась милицией и КГБ), было четыре контрольно-пропускных пункта», — напоминает историк.

После распада СССР Севастополь де-факто оказался в нейтральном статусе. Широкорад напомнил, что президент Борис Ельцин никогда не настаивал на передаче города России. Позже Леонид Кравчук, первый президент Украины, говорил, что если бы Ельцин попросил Севастополь, то Киев бы уступил. Это подтверждается и словами первого президента Республики Крым Юрия Мешкова, сказанными в интервью «Ленте.ру» в 2015 году.

«Есть сведения от Кравчука. Раньше я их не озвучивал из-за понятий допустимого и недопустимого. Сейчас можно. Ельцину было плевать на Крым. Кравчук же сказал мне, что был готов пожертвовать Крымом «с вашими татарскими проблемами», — говорил Мешков.

Закат социалистической империи привел Россию и Украину к необходимости поделить Черноморский флот. Значительная часть навигационного оборудования досталась Киеву, другая часть имущества ВМФ СССР отошла Черноморскому флоту России, включая объекты в Крыму на территории от мыса Тарханкут до мыса Аю-Даг.

Претензии обеих сторон на Севастополь положили начало политическому торгу. Москва предложила Украине сам город, планируя оставить за собой большую Севастопольскую бухту. Планы российского командования включали компактную военно-морскую базу на побережье — «как английская база Гибралтар в Испании или американская база Гуантанамо на Кубе», проводит аналогии эксперт.

Украине при таком сценарии отходило 14 внешних, выходящих прямо в море, бухт Большого Севастополя, где поместилось бы несколько украинских флотов. Вдобавок страна бы получила военно-морские базы — Одессу, Феодосию, Донузлав дополнительно к этим бухтам, говорит Широкорад.

«Но украинцы исключительно из желания насолить России, и, попросту говоря, «оттяпать» севастопольскую базу, начали доказывать, что надо делить фрагментарно. Что получилось в итоге: сто метров — причал украинский, следующие сто метров — причал российский, потом опять — российский, украинский и так далее. В ряде внешних бухт — та же самая картина. Это делалось для того, чтобы вытеснить Черноморский флот РФ даже мирным способом», — говорит публицист.

В 2006 году сотрудники украинской гидрографической службы при поддержке «Студенческого братства» захватили Ялтинский маяк, арендованный российским Черноморским флотом. Оттуда вынесли документы, оборудование и начали врезать новые замки. Провокация не удалась: российская сторона усилила охрану маяка, а незаконно занявших объект украинских граждан выпроводили. На этом попытки обозначить Крым сугубо украинской территорией не закончились, рассуждает Широкорад.

«Где-то в 2010 году Дмитрий Ярош [украинский националист, лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»] устроил сбор своих соратников в Севастополе, потом милиция их вывела, но Ярош сказал мудрые слова: «Севастополь — это чужой город». Все это оправдалось. Попытка обмануть Россию Киеву вышла боком и до 2014 года российские БТР с солдатами и морпехами спокойно ездили между объектами Черноморского флота. Вторгаться было некуда, а украинская сторона заявляет, что Россия «вторглась в Крым». Этого не потребовалось, там уже присутствовали российские войска. Другое дело, что произошла некоторая ротация — было увеличено число морпехов, спецназа в феврале 2014 года и они передвигались по Крыму, но ни в кого не стреляли, занимали определенные позиции и своим присутствием парализовали желание украинских войск сопротивляться».

Большинство украинских войск, находящихся в Крыму, перешли на сторону России, констатирует историк. Что же касается позиции Украины по поводу проведения парада ВМФ 26 июля — это дань киевской политической конъюнктуре, следует из выводов эксперта.