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9:58   29 Июля 2020
Армия

Войска России повысили уровень боевой подготовки за время пандемии COVID-19

Войска России повысили уровень боевой подготовки за время пандемии COVID-19

Уровень боевой подготовки ВС РФ за время пандемии COVID-19 не только не упал, но и, наоборот, вырос. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева.

За время пандемии коронавирусной инфекции Вооруженные силы России не ухудшили уровень своей боевой подготовки, а даже превысили его. Такой вывод был сделан в сравнении с показателями за прошлый год. Иван Бувальцев сообщил, что войска не сбрасывали темп в тренировках, несмотря на неблагоприятные условия. Данное заявление касается экипажей самолетов, боевой техники, а также кораблей ВС РФ.

Генерал-полковник также добавил, что данные результаты удалось достичь благодаря хорошей организации среди военных, которая пресекала большие скопления военнослужащих. Это помогло тренироваться и при этом избежать вспышки заражения. В этих условиях боеготовность войск не ухудшилась, заключил он.

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Автор: Яна Либерман
#армия россии #COVID-19 #Боеготовность войск

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