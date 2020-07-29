Военные учения стран НАТО и Украины завершились в Черном море

Очередные украинско-американские военные учения "Морской бриз", проходящие ежегодно, завершились в Черном море. Организаторами уже двадцатых по счету маневров стали Украина и 6-й флот ВМС США.

Как сообщает InfoRos, командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа напомнил, что данные учения проводятся с 1997 года. Для Украины, подчеркнул он, мероприятия являются одним из главных инструментов для вступления в НАТО.

В этом году в учениях были задействованы две тысячи военнослужащих, 26 кораблей, 19 самолетов и вертолетов из восьми стран, в число которых, помимо США и Украины, вошли Грузия, Румыния, Турция, Болгария, Испания и Норвегия. В последний момент Франция отказалась принимать участие в мероприятиях из-за коронавируса.