Страны Прибалтики обманом пытаются получить деньги ЕС на железную дорогу
Строительство железной дороги Rail Baltica не выгодно для ЕС. Прибалтийские страны пытаются обманом получить финансирование для реализации этого проекта.
Как отмечается в материале издания "ПолитПазл", независимые аудиторы проверили документы, приготовленные Финляндией и соседними странами, и выявили откровенный обман. Предоставленные оценки рентабельности этого проекта не соответствуют действительности.
В предоставленном Брюсселю отчете содержались разные оценки загруженности этого направления, основанные на не всегда прозрачных расчетах. Прибалтийские страны рассчитывают любой ценой получить деньги для строительства железной дороги в обход России.