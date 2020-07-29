Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

 Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных
Страны Прибалтики обманом пытаются получить деньги ЕС на железную дорогу

Страны Прибалтики обманом пытаются получить деньги ЕС на железную дорогу

 Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

 Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных
Страны Прибалтики обманом пытаются получить деньги ЕС на железную дорогу

Страны Прибалтики обманом пытаются получить деньги ЕС на железную дорогу

 Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
8:26   29 Июля 2020
Политика

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Инициатива о расширении ограничений против Украины путем принятия законопроекта, положения которого предполагают введение новых санкций в отношении ряда корпораций, является оправданной мерой, заявил сенатор Алексей Пушков.

Накануне Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект, согласно которому под рестрикции попадут предприятия, принадлежащие юридическим и физическим лицам, уже находящимся под российским санкциями. Для этого за ними должны числиться не менее 25% от общей доли бизнеса, напоминает РИА Новости.

"Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым", — написал член Совфеда РФ.

Он также отметил, что санкции являются неотъемлемой частью внешней политики Запада и Украины. Американские власти систематически пытаются таким образом воспрепятствовать правомерной деятельности других стран, в частности России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #санкции #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...