Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Инициатива о расширении ограничений против Украины путем принятия законопроекта, положения которого предполагают введение новых санкций в отношении ряда корпораций, является оправданной мерой, заявил сенатор Алексей Пушков.

Накануне Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект, согласно которому под рестрикции попадут предприятия, принадлежащие юридическим и физическим лицам, уже находящимся под российским санкциями. Для этого за ними должны числиться не менее 25% от общей доли бизнеса, напоминает РИА Новости.

"Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым", — написал член Совфеда РФ.

Он также отметил, что санкции являются неотъемлемой частью внешней политики Запада и Украины. Американские власти систематически пытаются таким образом воспрепятствовать правомерной деятельности других стран, в частности России.