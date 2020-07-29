Представители России и США 13 часов обсуждали вопросы безопасности в космосе

Россия и США провели в Вене переговоры, которые были посвящены взаимодействию стран в космосе. Стороны намерены продолжить обсуждение этой темы. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Российская и американская делегации в течение 13 часов обсуждали пути налаживания связей и усовершенствования коммуникаций в космосе, передает ТАСС.

"Обе делегации выразили заинтересованность в <...> улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", — сообщили в пресс-службе.

Представители министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности США и РФ затронули "перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе". Эти переговоры были первой встречей России и США в рамках диалога по космосу за последние семь лет.