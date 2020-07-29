Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

 Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных
Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

 Представители России и США 13 часов обсуждали вопросы безопасности в космосе

Представители России и США 13 часов обсуждали вопросы безопасности в космосе
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

 Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных
Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

Пушков назвал оправданной инициативу о расширении санкций в отношении Украины

 Представители России и США 13 часов обсуждали вопросы безопасности в космосе

Представители России и США 13 часов обсуждали вопросы безопасности в космосе
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
7:17   29 Июля 2020
Политика

Новый корвет проекта "Каракурт" торжественно заложили на Дальнем Востоке

Новый корвет проекта "Каракурт" торжественно заложили на Дальнем Востоке

Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В церемонии закладки корабля участвовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Корвет "Павловск", построенный для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу, стал четвертым кораблем серии, возводимом на АСЗ. В настоящее время три корабля серии — "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск" — находятся в "неплохой степени готовности". Всю серию планируется сдать к 2026 году.

Вице-адмирал ТОФ Денис Березовский во время церемонии отметил корветы "Громкий" и "Совершенный", которые успешно прошли испытания в Тихом океане. Основным оружием кораблей проекта 22800 считается универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#корабль #завод #испытания #калибр #тихоокеанский флот #комсомольск на амуре

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...