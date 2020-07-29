Новый корвет проекта "Каракурт" торжественно заложили на Дальнем Востоке

Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В церемонии закладки корабля участвовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Корвет "Павловск", построенный для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу, стал четвертым кораблем серии, возводимом на АСЗ. В настоящее время три корабля серии — "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск" — находятся в "неплохой степени готовности". Всю серию планируется сдать к 2026 году.

Вице-адмирал ТОФ Денис Березовский во время церемонии отметил корветы "Громкий" и "Совершенный", которые успешно прошли испытания в Тихом океане. Основным оружием кораблей проекта 22800 считается универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".