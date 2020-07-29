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США пытаются распространить дезинформацию против России на фоне пандемии COVID-19

США пытаются распространить дезинформацию против России на фоне пандемии COVID-19

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6:46   29 Июля 2020
Политика

США пытаются распространить дезинформацию против России на фоне пандемии COVID-19

США пытаются распространить дезинформацию против России на фоне пандемии COVID-19

Россия якобы пытается представить себя миру в положительном ключе в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Целью Москвы якобы стала дестабилизация ситуации в США накануне выборов президента. Как сообщают источники, за три месяца на трех англоязычных сайтах появилось порядка 150 статей, содержащих "клевету" о Вашингтоне, передает "Газета.ru".

США даже определили так называемых авторов пророссийских материалов. По словам чиновников, это двое россиян, которые работали в военной разведке. Вашингтон пытается избежать повторения ситуации, что была в 2016 году, когда Москва якобы организовала кампанию в поддержку Дональда Трампа, заявили американские чиновники.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #коронавирус

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