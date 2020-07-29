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6:19   29 Июля 2020
Общество

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Зеленский попросил глав церквей Украины помолиться за мир в Донбассе

Главы украинских церквей и местных религиозных организаций должны помолиться за мир и "желанную тишину" в Донбассе, где за 27 июля было зафиксировано более сотни нарушений режима перемирия. Такую просьбу озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Facebook по случаю празднования в стране дня крещения "Киевской Руси — Украины". Он отметил, что в этот день нельзя предавать забвению или игнорировать христианские ценности. Без них, по словам Зеленского, невозможно достичь мира в Донбассе и Украине в целом.

"Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как президент, а как человек — помолиться за мир на украинской земле", — написал глава государства.

Владимир Зеленский 22 июля ввел на территории Донбасса режим прекращения боевых действий. Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, за 27 июля там было зарегистрировано 111 случаев нарушения перемирия.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #церковь #зеленский

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