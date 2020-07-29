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5:59   29 Июля 2020
Общество

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Зеленского попросили прекратить унижение украинских военных

Верховный главнокомандующий ВСУ должен отчитываться о выполненных задачах в рамках принятых договоренностей, а не украинские военные. Такое заявление сделал майор ВСУ Роман Ковалев.

Так военнослужащий отреагировал на распоряжение действующего президента Украины Владимира Зеленского о введении режима прекращения огня на территории Донбасса, в соответствии с которым войска страны должны предоставлять доклады о проделанной работе Трехсторонней контактной группе. В ходе эфира на "4 канале" Ковалев призвал лидера страны перестать унижать военных, отметив, что президент должен отчитываться перед ТКГ лично.

"Войска что-то должны ей отвечать, докладывать. А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы!" — подчеркнул майор ВСУ.

Несколько дней назад Зеленский объявил режим перемирия в Донбассе. Военнослужащий уверен, что таким образом политик пытается повысить свой рейтинг и получить политические очки на мировой арене.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #всу #зеленский

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