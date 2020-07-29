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5:31   29 Июля 2020
Общество

Кислица направил генсеку ООН жалобу из-за парада в честь Дня ВМФ в Крыму

Кислица направил генсеку ООН жалобу из-за парада в честь Дня ВМФ в Крыму

Украинская сторона направила жалобу из-за проведения Россией в честь Дня ВМФ военно-морского парада в Крыму. Автором соответствующего письма выступил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, а в качестве его получателя указан Антониу Гутерреш.

Кислица уличил Москву в нарушении норм международного права, в том числе резолюции Генассамблеи. Также он заявил, что Россия использует наращивание военной мощи государства, как первоочередный инструмент внешней политики. По его словам, такие действия со стороны соседней страны представляют угрозу для безопасности полуострова, передает ФАН.

"Российский военно-морского парад в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, включая резолюцию Генассамблеи. Украина осуждает милитаризацию Крыма", — сказано в письме.

Накануне МИД Украины направил в киевское посольство России ноту протеста из-за российского парада в Севастополе. В документе торжественное мероприятие было наречено "демонстрацией военной мощи РФ".

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Автор: Василий Пименов
#украина #крым #день вмф #гутерреш

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