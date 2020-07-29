Дегтярев заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

Митингующие жители Хабаровского края после общения с временно исполняющим обязанности губернатора региона успокаиваются. Такое заявление сделал врио главы края Михаил Дегтярев.

Он лично пообщался с населением Хабаровского края. Исполняющий обязанности главы призвал граждан потерпеть до сентября 2021 года, когда они смогут сами выбрать главу края, передает "Коммерсантъ".

"Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", — отметил Дегтярев.

Хабаровчан используют в своих целях "приезжие организованные провокаторы", заявил врио губернатора. Он также обратил внимание, что в Хабаровск приехали иностранные граждане, но не стал подозревать их в организации митингов.