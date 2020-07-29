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FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

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FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

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4:22   29 Июля 2020
Общество

FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

Биотехнологическая компания Соединенных Штатов Америки Moderna намерена установить стоимость вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Такую стоимость американская компания установит для своей страны, а также для других государств с "высоким уровнем дохода", пишет FT. Отмечается, что цена, возможно, изменится, потому что Moderna оценила собственную вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, заключившие на прошлой неделе соглашение с властями Соединенных Штатов на продажу 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины от COVID-19 по цене в 19,5 доллара за дозу

Прежде сообщалось, что Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Проект компании поддерживается федеральным американским правительством, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#сша #вакцина #коронавирус #moderna

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