Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

 Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам
Дегтярев заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

Дегтярев заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

 Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа

Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

FT: компания Moderna намерена продавать курс вакцины от COVID-19 за 50-60 долларов

 Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам
Дегтярев заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

Дегтярев заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

 Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа

Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
3:59   29 Июля 2020
Политика

Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа

Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр не следит за публикациями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter. Об этом он заявил во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

Барр отрицательно ответил на вопрос конгрессмена-демократа Эрика Суолуэлла, который спросил генпрокурора, читает ли тот Twitter Трампа, передают "Известия". В феврале министр юстиции заявил, что твиты президента США мешают работе ведомства.

Аккаунт Трампа также содержит "много свидетельств" лжи главы государства, уверен Суолуэлл. Сам же президент не раз заявлял, что соцсеть помогает ему быть услышанным и бороться с дезинформацией. Недавно он признался, что часто жалеет об опубликованных постах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #барр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...