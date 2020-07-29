Министр юстиции США Барр заявил, что не читает твиты Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр не следит за публикациями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter. Об этом он заявил во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

Барр отрицательно ответил на вопрос конгрессмена-демократа Эрика Суолуэлла, который спросил генпрокурора, читает ли тот Twitter Трампа, передают "Известия". В феврале министр юстиции заявил, что твиты президента США мешают работе ведомства.

Аккаунт Трампа также содержит "много свидетельств" лжи главы государства, уверен Суолуэлл. Сам же президент не раз заявлял, что соцсеть помогает ему быть услышанным и бороться с дезинформацией. Недавно он признался, что часто жалеет об опубликованных постах.