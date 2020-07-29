Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Власти Соединенных Штатов Америки допустили, что будут поставлять вакцину от коронавируса другим государствам. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Вакцина от COVID-19 в США на данный момент не разработана. Однако Трамп уже заявил, что при ее появлении Вашингтон будет снабжать препаратом другие страны. По словам американского лидера, в Соединенных Штатах было значительно увеличено производство материалов, которые необходимы для вакцины от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз", — добавил Трамп.

Президент США заявлял, что препарат от COVID-19 будет готов к концу этого года. По его словам, им создана государственная программа, оказывающая помощь фармакологическим предприятиям для ускорения разарботки вакцины.