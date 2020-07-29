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3:05   29 Июля 2020
Политика

Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

Предоставляемая украинскими властями информация по уголовным делам не отличается достоверностью, заявил генеральный прокурор и глава Минюста США Уильям Барр в ходе выступления на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Таким образом министр ответил на вопрос о причине, побудившей его перевести прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Ричарда Донохью в Генпрокуратуру страны и назначить куратором расследований, которые касаются Украины. По мнению Барра, поток недостоверных сведений со стороны Киева спровоцирован коррупцией, царящей в государстве.

"Это было мерой предостережения, чтобы мы не были введены в заблуждение украинской дезинформацией во время уголовного расследования", — объяснил глава американского ведомства.

Он отметил, что его министерству периодически приходиться сталкиваться с ложными данными от украинских коллег. Решение о возложении новых полномочий на Донохью было принято при участии разведсообщества, передает ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#сша #украина #дезинформация #уильям барр

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