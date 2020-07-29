Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

 Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса

Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса
Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

 Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября

Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Американские власти допустили возможность поставки вакцины от COVID-19 другим странам

 Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса

Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса
Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

Генпрокурор США уличил Украину в передаче дезинформации по уголовным делам

 Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября

Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
2:37   29 Июля 2020
Политика

Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября

Очередная разоблачающая Трампа книга выйдет в начале сентября

Бывший агент контрразведки ФБР Питер Стржок написал книгу, раскрывающую "угрозу", которую несет президент США Дональд Трамп. Об этом говорится на сайте издательства Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.

Книга будет опубликована 8 сентября текущего года. Стржок рассказал о своей совместной работе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который пытался доказать "вмешательство" России в президентские выборы США, передает РИА Новости.

"Ветеран ФБР, стоящий за российским расследованием, обращается к многолетнему опыту охоты на иностранных агентов в США, чтобы раскрыть угрозу, которую представляет президент Трамп", — говорится в аннотации к книге.

Стржок лишился должности в 2018 году, его уволили из-за личной переписки с коллегой, в которой агенты ФБР критиковали Трампа и его предвыборную кампанию. Недавно племянница президента США Мэри Трамп недавно выпустила мемуары, в которых рассказывает, каким знает своего дядю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #стржок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...