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1:42   29 Июля 2020
Общество

Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса

Борис Джонсон заявил о появлении в Европе признаков второй волны коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в некоторых европейских странах начали появляться признаки второй волны коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во время эфира телеканала Sky News.

Джонсон отметил, что сейчас "жизненно необходимо" подготовиться к приходу второй волны инфекции в Великобританию и предпринять все необходимые меры. По его словам, в Европе появились признаки повторного распространения коронавируса, передает ТАСС.

"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", — заявил премьер-министр Великобритании

Он напомнил о важности соблюдения тех мер, которые были введены для борьбы с эпидемией ранее. В частности, он призвал всех соблюдать социальную дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.

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Автор: Василий Пименов
#великобритания #джонсон #коронавирус

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