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Политолог Дзермант надеется, что "темным лошадкам" не удастся устроить Майдан в Минске

Политолог Дзермант надеется, что "темным лошадкам" не удастся устроить Майдан в Минске

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1:03   29 Июля 2020
Политика

Политолог Дзермант надеется, что "темным лошадкам" не удастся устроить Майдан в Минске

Политолог Дзермант надеется, что "темным лошадкам" не удастся устроить Майдан в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заметно активизировалась в финальной стадии предвыборной гонки. Политолог Алексей Дзермант считает, что за ее спиной могут стоять "темные лошадки".

Тихановская вступила в предвыборную борьбу после того, как возможность баллотироваться на пост президента утратил ее муж. Это произошло после его ареста.

Политолог уверен, что Тихановский был "политтехнологическим проектом". За спиной его семьи стоят "темные лошадки". Это может быть конгломерат олигархов, которым не нравится нынешняя белорусская власть.

Главной целью Тихановской, как отмечает "ПолитЭксперт", эксперт считает мобилизацию протестного потенциала и создание "белорусского майдана". Он надеется, что силовая элита в Минске не допустит осуществления такого сценария.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #майдан #тихановская #выборы президента белоруссии

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