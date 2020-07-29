Минтруд РФ получил 18,4 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Правительство выделило Министерству труда и социальной защиты РФ 18,4 млрд рублей, которые пойдут на материальную помощь семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ежемесячные выплаты должны получить 718 тыс. детей, родители которых в среднем зарабатывают меньше одного прожиточного минимума, передает "Коммерсантъ". В течение 30-ти дней после вступления распоряжения в силу Минтруд РФ должен согласовать предоставление материальной помощи с регионами.

Отчет об освоении средств будет опубликован до 1 февраля 2021 года. Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ, согласно которому нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет будут получать ежемесячные выплаты от государства.