Депутат Бессараб рассказала о важности утверждения выплат на детей от 16 до 18 лет

Единовременные выплаты для поддержки граждан России в условиях пандемии коронавирусной инфекции должны получать также и семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Такое заявление сделала депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб.

Продление финансовой поддержки в размере 10 тыс. рублей для семей с детьми до 16 лет положительно оценили в Госдуме РФ. Выплаты были введены из-за пандемии COVID-19, передает "ПолитЭксперт".

Светлана Бессараб сообщила, что меры финансовой поддержки будут продлены до тех пор, пока это нужно россиянам. Главное, по ее мнению, восстановить рабочие места, а также дать родителям возможность самостоятельно зарабатывать деньги.

Она рассказала, что пока ответ от Правительства Российской Федерации по поводу выплат семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет не поступил. Депутат отметила, что эту идею могут отклонить, так как подростки от 16 лет способны устроиться на работу, но на практике подростки с трудом ее находят.

"Есть надежда, что президент обратит внимание на эту ситуацию и разрешит предоставить выплаты таким родителям", — подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что есть семьи, которым эти деньги необходимы, потому что им может не хватать денежных средств на продукты питания или на подготовку в школу.