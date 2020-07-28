Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси

Рэпер Канье Уэст набрал необходимое количество подписей для регистрации независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси. Соответствующая информация опубликована на сайте избирательной комиссии штата.

Уэсту удалось собрать 1 327 подписей из 800 необходимых. В графе места проживания он указал свой адрес в штате Вайоминг, однако не успел придумать свой предвыборный лозунг. Теперь жители штата до конца июля смогут высказать свои возражения против выдвижения музыканта.

Рэпер ранее также подавал документы на регистрацию независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме. Специалисты ставят под сомнение политический успех Канье Уэста, так как он слишком поздно вступил в предвыборную гонку, передает ТАСС.