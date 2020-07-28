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22:38   28 Июля 2020
Общество

Власти Абхазии возобновили запрет на въезд для россиян на фоне пандемии

Власти Абхазии возобновили запрет на въезд для россиян на фоне пандемии

Правительство Абхазии приняло решение о возобновлении ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим продлен запрет на пересечение границы с Россией.

Соответствующее решение озвучил президент республики Аслан Бжания. Около недели назад Сухум высказал готовность открыть российско-абхазскую границу для граждан РФ. Власти страны отметили, что смягчить в данном контексте ограничения необходимо в частности для восстановления туристической сферы.

"Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией с 8 апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом", — сообщается на сайте главы республики.

Также отмечается, что исключительным правом на передвижение через границу обладают представители дипмиссии, военнослужащие Пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии и Объединенной российской военной базы. Кроме того, к этому перечню относятся машинисты грузовых поездов и водители грузовых автомобилей, которые специализируются на международных рейсах.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #абхазия #пандемия #коронавирус

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