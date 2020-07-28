CNN: избирательный штаб Байдена избавится от TikTok

Сотрудники избирательного штаба бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена получили рекомендацию удалить приложение TikTok из личных и служебных смартфонов.

Телевизионная компания CNN, ссылаясь на источники в штабе демократа, рассказала об этой информации во вторник. Байден является наиболее вероятным конкурентом республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, передает ТАСС. По их данным, Дана Римус, которая является юрисконсультом Байдена, направила работникам штаба послание по электронной почте.