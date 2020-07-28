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22:07   28 Июля 2020
Экономика

Кабмин РФ предложил расширить применение экономических санкций

Кабмин РФ предложил расширить применение экономических санкций

Кабмин РФ внес на рассмотрение в Государственную думу ряд поправок. Они позволят расширить применение экономических ограничений и распространить их на юрлица, в которых уже находящиеся под санкциями иностранцы владеют более 25% активов.

В действующем законодательстве предусматривается наложение санкций на иностранные компании и граждан. Про подконтрольные иностранцам юридические лица в законе не сказано.

В случае принятия поправок, банки, страховщики и операторы связи получат возможность блокировать финансовые операции подпадающих под санкции физических и юридических лиц. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

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Автор: Яна Либерман
#санкции #кабмин #иностранные компании

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