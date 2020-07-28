Вирусолог Чепурнов усомнился в безопасности отдыха в Турции во время пандемии COVID-19

Вирусолог Александр Чепурнов предупредил россиян, собирающихся отдыхать текущим летом на пляжах в Турции о том, что после приезда возможны новые случаи распространения коронавирусной инфекции.

Чепурнов отметил, что открытые воздушные границы ни повод не соблюдать нормы, предписанные Всемирной организацией здравоохранения о пандемии коронавируса. Однако на курортах будет происходить большое скопление людей, подчеркнул он в беседе с изданием Nation News.

"Так что здесь очень важно не попасть в ситуацию, когда Турция зазовет к себе туристов, а потом из-за вспышки инфекции закроет границы", — заявил вирусолог.

Также эксперт сказал, что понимает эмоциональную и физическую усталость у людей. Но попросил внимательно относиться к своему здоровью и несколько раз подумать прежде чем отравится отдыхать.