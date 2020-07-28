СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

Район, расположенный в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, подвергся новому обстрелу. Сообщения об этом появились на иракских интернет-ресурсах.

По неподтвержденной информации, по указанной области нанесено не менее двух ударов.

Ранее СМИ сообщали, что несколько ракетных атак совершено на базу военных США, которая находится в Ираке. Речь шла об "Эт-Таджи", где дислоцирован американский контингент. Три ракеты попали на территорию базы, что привело уничтожению вертолета, принадлежащего вооруженным силам Ирака.