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"Умное голосование" Навального уличили в нарушении закона
СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

 Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

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20:59   28 Июля 2020
Политика

СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

Район, расположенный в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, подвергся новому обстрелу. Сообщения об этом появились на иракских интернет-ресурсах.

По неподтвержденной информации, по указанной области нанесено не менее двух ударов.

Ранее СМИ сообщали, что несколько ракетных атак совершено на базу военных США, которая находится в Ираке. Речь шла об "Эт-Таджи", где дислоцирован американский контингент. Три ракеты попали на территорию базы, что привело уничтожению вертолета, принадлежащего вооруженным силам Ирака.

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Автор: Борис Нестеров
#ирак #багдад #обстрел #удары

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