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20:56   28 Июля 2020
Армия

Жители сирийской Хасаки выразили свою поддержку Асаду в ходе антиамериканских митингов

Жители сирийской Хасаки выразили свою поддержку Асаду в ходе антиамериканских митингов

Оккупация Сирии американскими и турецкими силами стала причиной массовых митингов в провинции Хасака, в ходе которых местные жители поддержали главу САР Башара Асада, передают СМИ.

Жители расположенной неподалеку от Камышлы деревни Аль-Ватватия вышли на массовые митинги, чтобы продемонстрировать свое недовольство политикой США и Турции, пишет ФАН. Сирийцы выказали свою негативную позицию по отношению к присутствию в Хасаке военных США и Турции, а также к американскому "Акту Цезаря", который, по их мнению, нужен для того, чтобы снизить уровень жизни в Сирии. Митингующие отметили, что американцы и турки разграбляют богатства страны.

Сирийцы выразили поддержку главе государства Башару Асаду, который, по их словам, способен обеспечить порядок в государстве. В знак протеста местные жители сожгли американский флаг, показав свое отношение к политике Вашингтона. Также митингующие заявили, что народ САР должен сплотиться и оказать сопротивление оккупационным силам.

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Автор: Юлия Яковлева
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