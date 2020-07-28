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20:52   28 Июля 2020
Общество

"Умное голосование" Навального уличили в нарушении закона

"Умное голосование" Навального уличили в нарушении закона

Признанный в РФ иноагентом так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" не сможет реализовывать проект Алексея Навального "Умное голосование", так как имеет место нарушение законодательства РФ.

Команда Навального запустила "Умное голосование" в ноябре 2018 года. Система, по словам блогера, направлена на то, чтобы обеспечить "реальную конкуренцию" членам партии "Единая Россия". Алексей Навальный убежден, что его проект внес вклад в развитие электоральных процессов, но экспертное сообщество так не считает. Многие убеждены, что УГ не способно улучшить политическую ситуацию в стране.

"Умное голосование" — это рекомендательная система, включающая кандидатов нет от "Единой России". Блогер оказывает влияние на электорат, принуждая его участвовать в выборах и отдавать голоса за конкретных кандидатов. Однако у ФБК Алексея Навального, в соответствии с избирательным законодательством, нет права заниматься реализацией УГ, отмечает Nation News.

Признанные в РФ иностранными агентами некоммерческие организации не могут осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов. Это следует из ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Нарушение может повлечь штрафы и ликвидацию юрлица.

Для рекламы УГ блогер использует видеохостинг YouTube и имеющиеся в его распоряжении каналы "Навальный Live" и "Алексей Навальный". Это информационные проекты связанного с ним фонда-иноагента. То есть ни одна из структур Алексея Навального не может использоваться в качестве инструмента для продвижения "Умного голосования".

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Автор: Илья Романович
#навальный #фбк #умное голосование

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