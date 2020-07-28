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 "Умное голосование" Навального уличили в нарушении закона

"Умное голосование" Навального уличили в нарушении закона
СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

 Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов
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 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
20:46   28 Июля 2020
Политика

Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

Российские туристы в Турции могут оказаться рядом с террористами, больными коронавирусом, так как боевики считают, что лучший путь для попадания в Сирию лежит именно через территорию турецкого государства.

Опасность для российских граждан в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт напомнил, что 1 августа РФ откроет авиасообщение с Турцией. Однако, подчеркнул Долгов, безопасность отдыха на территории страны зависит только от ответственной политики властей, которые, к сожалению, в настоящее время нацелены на внутреннюю исламизацию. Любые возможные осложнения российским туристам необходимо учитывать.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #туризм #террористы

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