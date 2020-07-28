Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

Российские туристы в Турции могут оказаться рядом с террористами, больными коронавирусом, так как боевики считают, что лучший путь для попадания в Сирию лежит именно через территорию турецкого государства.

Опасность для российских граждан в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт напомнил, что 1 августа РФ откроет авиасообщение с Турцией. Однако, подчеркнул Долгов, безопасность отдыха на территории страны зависит только от ответственной политики властей, которые, к сожалению, в настоящее время нацелены на внутреннюю исламизацию. Любые возможные осложнения российским туристам необходимо учитывать.