Кинолог Карапетьянц высказал сомнения по поводу идеи Госдумы о регистрации собак 

Депутаты Государственной думы выступили с предложением о регистрации всех собак. Кинолог Константин Карапетьянц уверен, что такая мера ничего существенно не изменит.

С идеей о регистрации собак выступил заместитель думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин. Он считает, что таким образом владельцы будут реже выбрасывать своих питомцев, и количество бездомных сократится. Президент общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц считает, что подобная регистрация животных уже давно существует, сообщает телеканал "360".

Домашних собак редко выгоняют из дома, уверен кинолог. Ведь, как правило, их берут ответственные люди. А количество бездомных четвероногих увеличивается за счет нестерилизованных бродячих собак. Поэтому официальная статистика вряд ли сильно изменится, если Госдума примет законопроект об обязательной их регистрации.