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СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

СМИ сообщили об обстреле района у аэропорта Багдада

 Россиян просят воздержаться от отдыха в Турции из-за сирийских террористов

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20:20   28 Июля 2020
Общество

Министр юстиции США заявил о нарушениях и надуманности в деле о "российском вмешательстве"

Министр юстиции США заявил о нарушениях и надуманности в деле о "российском вмешательстве"

Генеральный прокурор США Уильям Барра рассказал о сфабрикованности обстоятельств проведения слежки за избирательным штабом действующего президента Соединенных штатов Дональда Трампа.

Министр юстиции США, генпрокурор Уильям Барра высказался на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса. В ходе разбирательств о якобы "вмешательстве России" в процесс выборов в США допущены серьезные нарушения, сказал Барра.

Обстоятельства проведения слежки за деятельностью избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 годы сфабрикованы. Речь идет о недостоверности данные о якобы приписываемого России вмешательства во внутренние процессы Соединенных штатов.

Контролируемый демократами комитет изучает правомочность прекращения Минюстом уголовного преследования в отношении экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Поднимается вопрос о политизированности работы американского ведомства. Трамп неоднократно обвинял спецслужбы США в проведении слежки за его предвыборным штабом, сообщает ТАСС.

Бывший советник Трампа намерен развеять миф о сговоре с Россией. Роджер Стоун заявил, что планирует написать соответствующую книгу, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #нарушения #министр #вмешательство

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