Закупки корпорации "Роскосмос" могут засекретить

Роскосмос будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Такое постановление разработали в Правительстве РФ.

Документ доступен на портале правовой информации. Необходимость принятия постановления обусловлена тем, что другие страны анализируют открытые данные из контрактов Роскосмоса и его предприятий. Таким способом они выявляют участников коопераций.

Закрытый способ определения исполнителей контрактов будет применяться в том случае, если речь идет о работах по исследованию и использованию космического пространства, а также о разработке космических технологий. Проект внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что он будет действовать до 1 июля 2021 года.