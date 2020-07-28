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19:38   28 Июля 2020
Армия

Глава штаба ВМС ЛНА сообщил о готовности отразить турецкий удар вблизи Сирта

Глава штаба ВМС ЛНА сообщил о готовности отразить турецкий удар вблизи Сирта

Военно-морские силы Ливийской национальной армии (ЛНА) готовы дать отпор туркам и боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вблизи берегов города Сирт, заявил глава штаба ВМС ЛНА Фарадж Махдави.

Военнослужащие ЛНА обнаружили пять фрегатов Турции и одно транспортное судно вблизи Мисураты, приводит ФАН словам Махдави. Он подчеркнул, что войска Халифы Хафтара полностью готовы отразить любой удар со стороны турок и террористов ПНС Ливии.

Специалисты ЛНА ранее восстановили береговые ракетные комплексы "Рубеж Э", оснащенные противокорабельными ракетами П-15М "Термит". Известно, что подобное вооружение может уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 80 километров.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #вмс #сирт #лна #пнс

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